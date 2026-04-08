◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（８日・甲子園）９日・ヤクルト戦（甲子園）でプロ初先発する阪神・茨木秀俊投手が、前日の同戦でセ・リーグタイ記録の１６奪三振と圧倒した才木に刺激を受けたと明かした。同じ高卒から一流の道を駆け上がっている先輩に「すごい球を放っていたんで。負けないように頑張ります」と闘志を燃やした。帝京長岡から２０２２年ドラフト４位で阪神に入団。昨年９月２１日・ヤクルト戦（神宮）