CANDY TUNEが、浅草花やしきにて2026年5月1日〜5月8日の8日間にわたって開催される、デビュー3周年を記念した特別企画イベント＜CANDY TUNE 3rd Anniversary『浅草 飴やしき』＞の詳細を解禁した。本イベントでは、特別夜間営業（17:00〜22:00）で、アトラクション、縁日、フード、装飾まで園内全体をCANDY TUNEがジャックする。3周年を“遊園地まるごと”でお祝いする、期間限定のスペシャルイベントだ。このたび第2弾情報として