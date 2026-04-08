阪神は８日、伊藤将司投手が「左大腿（だいたい）部の筋損傷」のため別メニュー調整すると発表した。前日７日にチームドクターから診断を受けた。伊藤将は３月２９日・巨人戦（東京ドーム）に先発し、３回途中６安打３失点で降板。翌３０日に出場選手登録を抹消されていた。