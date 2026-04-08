◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（８日・マツダスタジアム）両軍のメンバーが発表され、巨人・平山功太内野手が「１番・右翼」でプロ初スタメン。５日に育成から支配下に昇格し、この日初めて出場選手登録をされていた。また、「５番・捕手」には岸田が入り、松本は「７番・中堅」で４試合ぶりのスタメンとなった。先発は今季２戦２勝を目指す田中将が務める。スタメンは以下の通り。【巨人】１番・右翼平山２番・左翼