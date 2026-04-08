篠笛奏者・狩野泰一の最新アルバム『WORLD PEACE』（ワールド・ピース）が、本日4月8日（水）に発売された。本作は、篠笛という日本古来の楽器が持つ「呼吸」や「揺らぎ」、その響きそのものに深く向き合った作品である。世界30カ国以上で演奏を重ねてきた狩野泰一が、音楽を通して見つめ、感じ続けてきた感覚を、「平和・やすらぎ・共生」というテーマのもとに結晶させた。全13曲はいずれも、約10年にわたりライブで演奏を重ね、