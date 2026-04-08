柏木由紀が、シングルCD「シアワセ記念日」を6月17日にリリースすることを発表した。表題曲には「シアワセ記念日」、そしてカップリング曲は柏木本人作詞となる。柏木由紀ソロ名義のCD作品としては、実に5年3カ月ぶりとのこと。なお、ソロ名義としては2021年3月3日にリリースされた「CAN YOU WALK WITH ME??」以来となるので、7年5カ月ぶりのCDリリースである。作品は現在も制作中であり、カップリングの本人作詞に対しても【予定