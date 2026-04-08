メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋駅周辺のまちづくりを議論する官民合同の会議が、4月28日に初会合を開きます。 名駅周辺のまちづくりをめぐっては、リニア中央新幹線の開業時期が延期となっているほか、名鉄の再開発計画が未定になっています。 これを受けて名古屋市の広沢一郎市長は、名駅周辺のまちづくりを議論する官民合同の会議を、4月28日に初めて開催すると発表しました。 JR東海や名鉄、近鉄のほか、