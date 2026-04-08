立教大学（東京都豊島区）は、学生の安心・安全な修学環境のさらなる充実を目的として、４日から、池袋・新座両キャンパスの一部女子トイレに、生理用ナプキン無料ディスペンサー「ＯｉＴｒ（オイテル）」を導入した。「ＯｉＴｒ（オイテル）」は、個室トイレ内に設置された専用ディスペンサーから、スマートフォンアプリを通じて生理用ナプキンを無料で提供するサービス 。生理のある人の約９割が「予期せぬ生理」を経験して