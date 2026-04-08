セカンドバッカーが、NACK5 Podcast「NACK5 NEXT」にて初のレギュラーPodcast番組「セカンドバッカーの『たまにバズるラジオ』」が4月8日17時よりスタートしたことを発表した。本番組は、TikTokで話題を集める2人のゆるやかな掛け合いとともに、世間話や楽曲制作の裏側、さらには愛や恋についてわからないなりに語り合っていく番組だという。ドラム・まさみの地元である埼玉県を拠点とするFMラジオ放送局NACK5発のPodcastプラット