メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋で開かれている「嵐」のラストツアーは、8日が最終日。高まる熱気の裏で、混乱なくファンを送り届けようと奮闘する人たちが。その最前線に潜入取材しました。 「増発する臨時列車です。ナゴヤドーム前矢田駅に向けて出発しました」（カメラマン） 地下鉄名城線のナゴヤドーム前矢田駅。嵐のライブ会場、バンテリンドーム ナゴヤの最寄り駅です。 この3