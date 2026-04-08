鹿島アントラーズが取り組んでいたプロジェクト・ジュニア用トレーニンググラウンドが、完成した。８日までに、クラブ公式サイトでふるさと納税型クラウドファンディングプロジェクト「アントラーズの未来をみんなで ２０２５」の支援により実現した「ジュニア（小学生年代）用トレーニンググラウンド」の完成と運用が発表された。運用は３月２８日から開始。当日は寄付者に向けた返礼イベントとしてアカデミーに通うジュニア