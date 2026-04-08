◆オリックス―ロッテ（８日・京セラドーム大阪）オリックス・渡部遼人外野手が「２番・中堅」で今季初めて先発出場することになった。守備走塁のスペシャリストとしてここまで５試合に出場し、安定感あるプレーで勝利に貢献。バットでも２打数１安打とアピールしてきた。慶大から２１年のドラフト４位で入団し、打撃面が向上すればレギュラーも狙える存在。２カードぶりの勝ち越しを目指し、打線を組み替えた。１三宗２