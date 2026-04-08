メーガン妃とヘンリー王子が、6歳になる息子のアーチー王子にスキーの楽しさを伝えている様子を公開し、家族の睦まじい一コマを披露した。 【写真】メーガン妃が撮影？ ヘンリー王子の先導でゲレンデを滑るアーチー王子 4月3日にメーガン妃が投稿した動画には、アーチー王子がゲレンデを滑る姿が映っており、映像はメーガン妃自身が撮影した