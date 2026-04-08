熊本地震で被災した九州新幹線「つばめ」の車両が、福岡の街を大移動です。■甲斐海羽ディレクター「多くの人が行き交う博多駅。駅前広場には今、新幹線の車両が置かれています。」4月8日、博多駅前広場に登場したのは、実際に新幹線として走っていた「つばめ」の車両です。福岡市内の大移動を終え、博多駅にやってきました。 ■荒木大輔カメラマン「午前2時です。新幹線つばめが博多駅へ向かって出発しました。」人々