小池 真理子『日暮れのあと』(文春文庫)なだらかな山の美しい稜線が目に飛び込んでくる軽井沢。この自然豊かな地に居を構えるのは、作家の小池真理子さん。静かな環境で暮らしていると、感覚的に研ぎ澄まされてくるという。この度、単行本発売から3年の時を経て文庫化された話題の小説集『日暮れのあと』について、軽井沢の自宅で話を伺いました。【写真】この記事の写真を見る（5枚）◆◆◆――本書には7作品の短編小説が収録さ