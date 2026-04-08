なぜイランはアメリカとイスラエルによる相次ぐ要人暗殺にもかかわらず、体制が崩壊しないのか。40年にわたり中東外交の最前線に立った元イラン大使・齊藤貢氏が、「狂信的な神権国家」というイメージとはかけ離れた「官僚国家」イランの実像と、戦争の落としどころを語った。（全2回の1回目／続きを読む）【動画を見る】「イランはチェスを指し、トランプはポーカーをする」元イラン大使が語る"官僚国家"イランの「理系的な、極