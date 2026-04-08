NECナイメヘンで活躍を続けるFWリンセンオランダ1部NECナイメヘンに所属するオランダ人FWブライアン・リンセンを代表に招集すべきだという声が上がっている。直近のリーグ戦で重要なゴールを連発している35歳のベテランについて、オランダメディア「FCUpdate」がコラムニストのヒューゴ・ボルスト氏の見解を報じた。ボルスト氏は、前線の層が厚くない現在のオランダ代表において、リンセンの存在が貴重になると主張している。