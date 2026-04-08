〈「イランはチェスを指し、トランプはポーカーをする」元イラン大使が語る"官僚国家"イランの「理系的な、極めて合理的な」本質《終戦シナリオは…》〉から続くホルムズ海峡が事実上封鎖され、アメリカのガソリン価格は高騰。11月の中間選挙を控え、支持率を何より気にするトランプ大統領は焦りを隠せない。元イラン大使・齊藤貢氏は、トランプ大統領が「ポーカーのブラフ」で臨む中東情勢において、イランの「チェスの方が優勢