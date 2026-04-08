神戸×広島の一戦で発生したプレーに見解日本サッカー協会（JFA）審判委員会は、4月8日にレフェリーブリーフィングを実施した。主に百年構想リーグでの判定に関する説明がされる中で、3月27日に行われたJ1西地区のヴィッセル神戸とサンフレッチェ広島が対戦したゲームのPK判定が取り上げられた。この試合の後半35分、神戸のDFジエゴがゴール前でパスを受けてシュートを放った瞬間に広島のGK大内一生がチャレンジ。大内の足がシ