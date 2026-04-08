トランプ大統領は午後6時32分、SNSに「イランがホルムズ海峡の完全で即時の安全な開放に同意する条件でイランに対する爆撃と攻撃を2週間中断することに同意する」と明らかにした。イランのアラグチ外相も停戦提案に同意し「今後2週間ホルムズ海峡を安全に通過できるだろう」とこたえた。◇10日から協議…互いに「われわれが勝った」トランプ大統領は停戦直後にNBCとのインタビューで「イランとの停戦合意は米国の完全な勝利」と述