俳優・歌手のマイク眞木が8日、娘でタレント・眞木花（はんな・24）のインスタグラムに登場。親子で初共演したことが伝えられ、貴重な2ショット写真が公開された。【写真】「とても特別な時間でした」眞木花が公開した父・マイク眞木との親子2ショット※4枚目花は外資系の会社で働く傍ら、芸能界でも活動。今年1月にホリプロ所属となり、自身のインスタでは「いつか誰かの心に届く言葉を、自分の声で伝えられるように。憧れ