NHK放送文化研究所は8日、公式Xを通じ、電話番号・郵便番号の数字「0」の読み方を2026年度から変更したと知らせた。【画像】NHK放送文化研究所が紹介電話番号・郵便番号の数字「0」の読み方「NHKではこれまで数字の『0』は『レー』と読むことを基本としてきました」とし、「2026年度から電話番号・郵便番号については読み方の決まりを『（1）ゼロ （2）レー』に変更」したと説明。そして「『どちらで読んでもかまわないが「