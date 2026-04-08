【北京共同】中国外務省は8日、軍事衝突が続くパキスタンとアフガニスタンの政府代表団が1〜7日に新疆ウイグル自治区ウルムチで中国政府代表団を交えて協議し、対話を通じ「包括的な解決策」を模索することで一致したと発表した。