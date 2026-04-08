千葉ロッテマリーンズは、5月3日の埼玉西武戦（ZOZOマリンスタジアム）に、男女ヴォーカル＆ダンスカンパニー「PG」が来場すると発表した。「PG」は小中高生の男女計14人で構成され、本格的な歌唱とダンスで同世代の子どもを中心に高い人気を誇るグループ。試合前に歌唱パフォーマンスを行い、球場を盛り上げる。4月29、30日の東北楽天戦、5月1日から3日の埼玉西武戦では、子どもやファミリー層に人気のゲストの来場をはじめ、