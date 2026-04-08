スウェーデン出身のタレントLiLiCo（55）が8日、ブログを更新。日本の永住権を取得したことを報告した。LiLiCoは「少し前にJ−WAVE ALL GOOD FRIDAYのオープニングで話したけど....日本の永住権！！いただきました」と報告。「来日して38年書類のまた書類かなり勉強になった年金事務所、税務署、法務局、区役所...休みの無いわたしにとって、仕事の合間に走り回った」と永住許可申請手続きの苦労を振り返った。友人からはプ