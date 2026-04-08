犬が飼い主の前で寝たフリをする理由 1.お散歩に行きたくない 犬が飼い主の前で寝たフリをするのは、お散歩に行きたくないからです。 犬は飼い主の行動で“これから起きること”を予測することができます。飼い主がお散歩に行く準備をしているとき、「お散歩に行くんだ」ということが分かります。 お散歩に行きたくないとき、飼い主の目の前で寝たフリをし、“行きたくないアピール”をするのです。 暑