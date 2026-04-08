4月8日、『Pokémon Champions』のNintendo Switch版が配信開始された。配信開始に合わせてゲーム内で参加できるポケモンなどの情報も解禁されている。 【画像あり】参加できるポケモン一覧 『Pokémon Champions』は、ポケモンバトルに絞られた対戦特化のゲームだ。Nintendo Switchとスマートフォンのクロスプラットフォームに対応する。今回はNintendo Switch版が先行して配信され、スマ&