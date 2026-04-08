ポケモン公式ベビーブランド「monpoké（モンポケ）」のPOPUP SHOPが、4月22日より東武百貨店 池袋本店にて開催されることが発表された。 【画像あり】『モンポケ』イメージ画像 モンポケは2019年に誕生したポケモン公式ベビーブランドで、「はじめまして、をあつめよう。」をブランドテーマに掲げている。 「monpoké popup shop in TOBU」と題された本イベントは、5月6日までの期間限