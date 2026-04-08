イースター航空は、「ししゃもねこ」とのコラボレーションマーケティングを開始する。ししゃもねこは、2011年に徳島で誕生した、魚のシシャモと猫を組み合わせたユニークなビジュアルが特徴のキャラクター。日本語版公式サイトや日本の空港カウンター、モバイル搭乗券、機内ヘッドレストカバー、広告など様々な顧客接点にししゃもねこを展開する。釜山の空港にはフォトスポットを設置したほか、コラボロゴを使用したグッズの発売も