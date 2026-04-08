全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新中野のビストロ店『ビストロM05（エムゼロファイブ）』です。やっぱりこれが冬のごちそう！手間ひまかけた王道カスレメニューに手書きされているのは、レバームースにキッシュ、プティ・サレと、これぞビストロ！と膝を打つ、王道かつオーセンティックな料理たち。しかもどの皿も「お腹いっぱい食べていって」と語りかけてくるよう