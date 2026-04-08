進退が不透明となっているマンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック暫定監督だが、選手たちは続投を支持しているようだ。7日、イギリスメディア『BBC』がコメントを伝えている。新年早々にルベン・アモリム全監督の解任に踏み切ったマンチェスター・ユナイテッドは、クラブOBのキャリック暫定監督のもとでV字回復。初陣でマンチェスター・シティとのダービーを制すと、続けて首位アーセナルにも競り勝つなど好調を