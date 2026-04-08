バルセロナを率いるハンジ・フリック監督が、今シーズン5度目の対戦となるアトレティコ・マドリードへの警戒感を口にした。7日、欧州サッカー連盟（UEFA）がコメントを伝えている。11シーズンぶりのチャンピオンズリーグ（CL）優勝を目指すバルセロナは、リーグフェーズを5位で終えてノックアウトフェーズへストレートイン。ニューカッスルとの顔合わせとなったラウンド16では、敵地でのファーストレグをドローに持ち込むと、