４月８日から新学期が始まる札幌市内では、児童の登校時間に合わせて交通安全の啓発活動が実施されました。（警察官）「青信号でも止まってくださいね。車が来ていないか見てください」札幌市内の小学校前です。８日から新学期が始まったことに合わせて、登校時間帯に交通安全を呼びかける啓発活動が実施されました。道内では過去５年間、小学生の事故の６割が登下校中に起きています。（中央警察署交通第一課工藤和也課長）「新