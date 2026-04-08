大谷は3戦目の登板が予定されている(C)Getty Imagesブルージェイズは現地時間4月7日、本拠地で行われたドジャース戦に1−4と敗れた。ワールドシリーズ（WS）の再戦となったこのシリーズ。先発の山本由伸とのマッチアップが注目されたが、ブルージェイズ打線は山本をとらえきれず、7回途中5安打1失点で2勝目を献上した。【動画】立ち上がりから全開！山本由伸がブルージェイズ打線を3者連続三振に斬る山本の立ち上がりは完璧