桜舞う春の陽気の中、高校生たちが新たな門出を迎えました。石川県内の公立高校や私立高校では8日入学式が行われ、新入生たちが高校生活の第一歩を踏み出しました。金沢市本多町の遊学館高校では、男子212人、女子176人の合わせて388人が入学しました。新入生（高校生活は）「すごく楽しみです」「勉強を頑張りたいです」（Q何の勉強を頑張りましょう？）「英語です」（Q英語をどのくらい頑張りたい？）「200%頑張りたいです」「2