モデルの池田アリスさんは4月7日、自身のInstagramを更新。弟の中学入学を報告し、3きょうだいショットを公開しました。【写真】池田アリスのイケメン弟「池田家のイケメン王子が中学生に」池田さんは「池田家のイケメン王子が中学生になりました珍しく3姉弟のナイスなショット⁡左から、まよ、せな、ありすです⁡入学式コーデはベージュでまとめました」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目はきょうだい3人で並んだ