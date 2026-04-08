お笑いコンビ「オール阪神・巨人」のオール巨人（74）が8日、自身のSNSを更新。楽屋で首を絞められたことを明かした。「今日から4月の出番週」として、所属する吉本興業の本拠、大阪・なんばグランド花月の楽屋部屋の写真を投稿。そこには自身の含めた4人が写っており、そのうちの1人、月亭八方（78）のことが話題となっていたよう。「話の内容は髪の毛の話し！八方兄さんが金髪にするとかしないとか」「で、僕に色々聞きたい