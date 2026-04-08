ボートレースからつのG3オールレディース「SpringCup」が、8日に開幕した。自ら祝砲を打ち上げた。30歳の誕生日を迎えた初日。オープニングの1R3号艇に登場した福山恵里奈（山口）は3コースから豪快なツケマイで1着。スタートは、なんとコンマ00！どうやら神様も味方してくれたようだ。「スタートは助かって良かったです。誕生日に1着は記憶にないのでうれしいです」後半5Rは6着に終わったものの、30歳1走目で最高の結