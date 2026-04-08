フリーアナウンサー宮根誠司は8日、MCを務める日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。この日の放送に出演したゲストコメンテーターの夫が、近く中東に向かうことを明かした。番組では、米国とイスラエルによるイラン攻撃をめぐり、パキスタンの仲介によって当事国が2週間の停戦で合意したことについて、専門家の解説をまじえ詳細に報じた。その際、宮根は、この日のゲストコメンテーターで出演し