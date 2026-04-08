大谷翔平の活躍に世界中が沸く中、日本のプロ野球も3月27日に開幕した。【写真】小麦色の美脚を惜しみなく披露していたアイドル時代の里田まい2025年に巨人へ移籍した田中将大は、4月1日に初登板。粘り強い投球で勝利を収め、チームの白星に貢献した。妻が日本で仕事復帰した事情このところ、田中にとって喜ばしい出来事が続いており、「3月20日には、妻の里田まいさんとの14度目の結婚記念日を迎えました。夫婦それぞれが自