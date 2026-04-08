記者会見するJR西日本の倉坂昇治社長＝8日午後、大阪市岡山、広島両県にまたがる芸備線一部区間の存廃を論議する再構築協議会について、JR西日本の倉坂昇治社長は8日「いたずらに時間をかければいい、というものでもない」と述べ、長期化に否定的な見方を示した。協議会は国と沿線自治体、JR西で構成し2027年3月末までをめどに結論を出すことを目指している。横田美香広島県知事は7日「スケジュールありきとせず、丁寧に議論を