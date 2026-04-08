フリーアナウンサー古舘伊知郎（71）が8日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に出演。パキスタンの仲介により米国とイランが2週間の停戦で合意したと発表したことについてコメントした。古舘は今回の戦争について「ここで一つ押さえなきゃいけないと思うのは、完全にトランプ大統領が見誤った戦争であるということ。そもそも戦争は常に最悪なんだけど、やっぱり戦争犯罪だと思いますね。アメリカ、トラ