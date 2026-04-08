9日のヤクルト戦（甲子園）で、高卒4年目でのプロ初先発に臨む阪神・茨木秀俊投手（21）は「才木さんに負けないように頑張る。マウンドでの強気の姿勢を見せたい」と意気込んだ。昨年はリリーフで2試合公式戦を経験。好調のヤクルト打線を相手に成長した姿を披露する構えだ。「今は楽しみな気持ち。いつも通りの感じで、攻めていけたらいい」とテーマを語った。