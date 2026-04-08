乳がんを公表した演歌歌手の石原詢子（58）が8日、ブログを更新。3回目となる抗がん剤治療を終えたことを報告し、復帰への思いをつづった。石原は「無事に3回目の抗がん剤投与が終わりました」と報告。「今日から1週間は副作用との闘いですが、なんとか体調を整えて仕事復帰したいと思います」とつづった。前夜には精をつけるために友人が豪華料理を作ってくれたといい「お腹いっぱい美味しく頂きました！そのおかげで今日は元気で