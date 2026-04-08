週刊誌が売れていた戦後の時代、スキャンダルで一躍有名になるも今では忘れられた人たちがいる。そんな女性の評伝を書く平山亜佐子さんは「昭和30年頃、詩人の堤玲子は結婚するも公然と浮気を繰り返し、その過激な発言で話題になった」という――。※一部、書籍の引用部分に差別的な表現があります。発行当時のまま掲載しました。■男との関係に疲れ、出した手紙「近代詩人」が解散したため、1948（昭和23）年に玲子は東京の「日本