花澤香菜＆石川界人＆石谷春貴 4月7日より放送中のTVアニメ『ただいま、おじゃまされます！』に出演している花澤香菜と石川界人と石谷春貴。HOMINISでは作品の第一印象をはじめ、3人で掛け合う面白さなど3人にインタビューを実施。今回はそちらで載せきれなかった未公開ショットをご紹介する。 花澤香菜 花澤香菜 花澤香菜 石川界人 石川界人 石谷春貴 石谷春貴文＝HOMINIS編集部撮影＝内田大介TVアニメ『ただいま、おじゃ