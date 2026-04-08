紀ノ国屋は4月10日から、各店舗で春の人気商品「フローラルスイーツバッグ（全4色）」を販売する。価格は各1,890円（税込）。「フローラルスイーツバッグ」は、小花柄をあしらったコンパクトなバッグに、人気の焼菓子を詰め合わせた商品。バッグのカラーはピンク、グレー、ブルー、パープルの4色を展開する。【フローラルスイーツバッグ全4色の画像はこちら】焼菓子の内容は、いちごハートプチフールクッキー（8枚入り）1袋、スペ