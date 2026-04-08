◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝４月８日、美浦トレセン報知杯フィリーズレビュー８着のショウナンカリス（牝３歳、美浦・加藤士津八厩舎、父リアルスティール）が、Ｇ１で巻き返しを図る。最終追い切りは坂路で上里直汰騎手（レースは池添謙一騎手）を背に、グランカッサ（４歳１勝クラス）と併せて４ハロン５１秒８―１３秒３で併入。しまいは時計を要したが、全体時計は８