◆パ・リーグオリックス―ロッテ（８日・京セラドーム大阪）オリックス・宮城大弥投手が「完全体」に近づいてきた。９日のロッテ戦（京セラドーム大阪）で今季３度目の先発。ここまで１勝１敗で、球数も５６球、８７球と増やしてきた。３月のＷＢＣから３年連続で開幕投手を務め、段階を踏みながら仕上げているエース。「いける体の状態ではあると思うし、できるだけ長く投げられるようにやっていければ」と１００球クリアを見