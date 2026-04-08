ＪＲＡは４月８日、２０２４年京都大賞典・Ｇ２などを勝ったシュヴァリエローズ（牡８歳、栗東・清水久詞厩舎、父ディープインパクト）が同日付けで競走馬登録を抹消したと発表した。今後は京都競馬場で乗馬となる予定。通算成績は３８戦５勝（海外１戦０勝含む）。総獲得賞金は３億２３９万３４００円（海外９７２万６４００円含む）。主な勝ち鞍は２０２４年京都大賞典・Ｇ２、ステイヤーズＳ・Ｇ２。同馬の引退により、デ